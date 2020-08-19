شكرا لقرائتكم الأهلي يتوج بدوري الجمهورية لناشئي السلة تحت 20 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن فريق النادي الأهلي للناشئين تحت 20 سنة من تحقيق لقب بطولة دوري الجمهورية للسلة لموسم 2019/2020 بعد الفوز على فريق الجزيرة مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 55-44 ، وأقيمت مباريات الدور النهائي من مسابقة دوري الجمهورية تحت 20 سنة على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة الأهلي والجزيرة والأوليمبي والشمس.

وحقق الأهلي اللقب بعد الفوز في ثالث وآخر مباريات المسابقة بنتيجة 55 - 44 على حساب نادي الجزيرة الذي حقق الميدالية الفضية ، فيما حقق فريق الأوليمبي المركز الثالث بعد الفوز على نادي الشمس بنتيجة 66/55 ليحقق الفريق السكندري الميدالية البرونزية.

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وحقق النادى الأهلى بطولة الجمهورية لكرة السلة بنات تحت 18 سنة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55/53 ومن قبل سموحة فقد تغلب الأحمر في كل المواجهات التي خاضها في منافسات الدور النهائي امام كل من الزمالك و هليوبوليس و الصيد و الزهور على الترتيب ، بينما حل سموحة في المركز الثالث من البطولة ، كما تغلب فريق بنات الصيد على هليوبوليس وتوج بالمركز الثانى ، بينما حل هليوبوليس رابعا .

وانطلقت المنافسات من الدور النهائي يوم 10 أغسطس ، و استضافتها ملاع بالزهور و مدينة نصر و هليوبوليس .