شكرا لقرائتكم شيكابالا يدعم جنش بعد المشاركة مع الزمالك: مرحبا بعودتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على دعم ومساندة محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بعد عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد غياب استمر 442 يوما، بعد اصابته بقطع فى وتر اكليس ، حيث كان اخر ظهور له مع الفريق امام حرس الحدود يونيو الماضى .

ونشر الفهد الأسمر عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام صورة تجمعه بجنش وعلق عليها باللغة الإنجليزية " bro welcome back " مرحبا بعودتك يا أخى.

وشارك جنش في مباراة الزمالك الماضية أمام نادى مصر ، فى الجولة الـ20 من مسابقة الدورى في أول ظهور له بعد الإصابة التي لحقت به خلال تواجده في مران المنتخب استعدادا لامم افريقيا 2019 .

Advertisements

خاض رباعي حراسة المرمى في الزمالك ، محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، محمد عواد، ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وبدأ التدريب بفقرة بدنية للرباعي تحت قيادة مدرب الحراس، أعقبتها فقرة فنية آخري شملت بعض التمارين الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والتسديد من مسافات قريبة.

يستعد الزمالك لمواجهة الاهلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة .

ووصل رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة