شكرا لقرائتكم الخطيب يوجه كلمة للعاملين داخل الأهلي بعد زيادة الهيكل المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، كلمة إلى جميع العاملين والموظفين بالنادي، وذلك في أعقاب قرار مجلس الإدارة بشأن اعتماد تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي، من خلال إعادة هيكلة 1640 موظفًا وعاملًا، فضلًا عن حركة الترقيات التي شملت 144موظفًا وعاملًا، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في الأول من يوليو 2017، وجاءت رسالة الكابتن الخطيب كالتالي: "جميع السادة العاملين.. أنتم جزء هام لنجاح النادي الأهلي وتقدمه، ومجلس الإدارة يقدر دائمًا من يعمل بجد وحب وانتماء للأهلي.. مع دعواتنا بالتوفيق والنجاح"

واتخذ مجلس إدارة الأهلي اليوم الأربعاء العديد من القرارات الهامة أبرزها :

1- الموافقة على الدراسة المقدمة بإعادة الهيكلة الخاصة بالعاملين والموظفين بالنادي الأهلي، وهناك انحياز من مجلس الإدارة برئاسة الخطيب للعاملين والموظفين لأنهم الفئة المنتمية إلى النادي التي ربما تكون مرتباتهم ليست بالشكل الكبير مثل بقاي القطاعات الأخرى، وترقية عدد 144 موظف وهي أكبر حركة ترقيات وعلاوت لم تتم منذ يوليو 2017 رغم الظروف الاقتصادية ورغم توقف النشاط الرياضي إلا أن مجلس الإدارة بيضرب المثل في كيفية الحفاظ على البعد الاجتماعي وتقدير الناس حيث كتب الكابتن محمود الخطيب كلمة للعاملين قال فيها (أنتم جزء هام من نجاح النادي الأهلي ومنطومته ومجلس إدارة النادي الأهلي يتقدم لكم بكل التقدير وهذا جزاء من يعمل دائما بحب وانتماء للنادي الأهلي مع دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق)

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2- توفير المركز الرياضي في المعادي واستاد القاهرة من أجل لتدريب فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي لأن الملاعب الخاصة بهم في مدينة نصر تشهد إنشاءات ضخمة.

3- وافق مجلس الإدارة النادي الأهلي على تجديد التعاقد مع المحترف في فريق الكرة بالسلة أليكسندر يونج، كما تم تجيدد التعاقد مع عدد من اللاعبات لفريق السلة الأول وهم دينا عمرو وفريدة وائل ونهى شتا وسلوى هارون وثريا محمد ورنا نبيل.

4- تم تجديد التعاقد للاعبتين من فريق الكرة الطائرة الأول وهما أية الشامي وفريدة عسقلاني.