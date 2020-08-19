شكرا لقرائتكم بيراميدز يفاوض فرجانى ساسى عبر وسيط "الشناوى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت في الفترة الأخيرة، العديد من الأنباء حول رغبة بيراميدز في ضم الدولى التونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، وتابعها رد رسمي من إدارة نادى الزمالك أنه لا نية في التفريط في خدمات الدولي التونسي لبيراميدز مهما كان حجم المقابل المعروض لضم اللاعب الذى يعد أحد الركائز الأساسية بقلعة ميت عقبة ولكن يبقى السؤال المطروح لدى الجماهير البيضاء عن حقيقة حدوث مفاوضات من عدمه.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز إنه بالفعل حدثت مفاوضات مع ساسي لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حيث طلب الوسيط من ساسي عدم التجديد للزمالك مع وعده بعرض مالي كبير من أجل الانضمام لبيراميدز وتلك المفاوضات لم تأتي مباشرة من إدارة التعاقدات في بيراميدز ولكن جاءت من أحد الوسطاء الذي يعمل مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز وهو أيضاً أحد المقربين من عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي حيث فضلت إدارة التعاقدات في بيراميدز عدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع ساسي وجس نبضه أولاً عبر وسيط قبل أية مفاوضات مباشرة معه وتنتظر إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز رد ساسي حول عرضها في الفترة المقبلة.

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فيما يستعد الزمالك حاليا لمباراته المقبلة أمام الأهلى، والتى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، بعدما التقى الزمالك مع نادى مصر خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ولعب الزمالك مباراته أمام نادى مصر بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم جنش، ياسين مرعى، محمد عبدالغنى، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو فيما لعب نادى مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.