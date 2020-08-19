شكرا لقرائتكم حسين الشحات يستعين بدعاء عن الضيق في ظل غيابه عن المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسين الشحات لاعب الأهلي، علي الاستعانة بأحد الأدعية الدينية وذلك في ظل غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة، بسبب إجرائه لجراحة خاصة جعلته يغيب عن المباريات لفترة طويلة ، ونشر الشحات عبر حسابه الرسمي على تويتر دعاء يشير إلى أن الضيق والأزمات التي تمر على الإنسان عبارة عن مدرسة تجعله يتعلم من أخطائه.

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يبذل الجهاز الطبى بالأهلى محاولات لتجهيز حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادى والجماهير الحمراء، وطلب فايلر تقريراً عن الشحات من الجهاز الطبى لتوضيح موعد عودته بالتحديد بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التى يعول عليها كثيراً سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

وأكد طبيب الأهلى لفايلر أن حسين الشحات سيعود فى فترة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين، بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التى أجراها، خاصة أنه تحامل على نفسه كثيراً قبل إجرائها لحاجة الفريق لخدماته، إلا أن المدير الفنى طلب تجهيزه فى وقت أقرب لكى يتسنى له اللحاق بالدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات تدريباته بخوض تمارين بسيطه كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل.