شكرا لقرائتكم بابافاسيليو : لاعبو دجلة أهدروا الفوز أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب اليوناني بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة، عن رضاه لأداء اللاعبين في مباراة الفريق اليوم أمام الاسماعيلي ، مضيفاً أن الفريق خسر نقطتين بعد التعادل مع الدراويش خاصة أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة .
وتعادل فريقا الإسماعيلى ووادى دجلة بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة العشرين للدورى ، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 23 نقطة فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد دجلة إلى 19 نقطة فى المركز الخامس عشر .
وقال المدير الفني لفريق وادي دجلة في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس" عقب المباراة ، أن أبرز المشاكل التي تواجه فريقه هو إهدار الفرص السهلة والتي ظهرت بشكل واضح في مباراة اليوم ، مشيراً إلي أنه الفريق تمكن من العودة سعيداً وأحرز هدف التعادل بعد استقبال هدف من الاسماعيلي .
وأضاف اليوناني بابافاسيليو ، أنه يسعي لحل أزمة اهدار الفرص السهلة خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن المباريات القادمة ستشهد تطور في شق الهجومي للفريق
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