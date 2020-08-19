شكرا لقرائتكم الشباب يعلن تخلف بلعمري عن رحلة العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب، يوم الأربعاء، تخلف الجزائري جمال بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن رحلة الطيران الخاصة التي تم تأمينها للعودة إلى السعودية.

وقال النادي في بيان صحافي: تخلف جمال بلعمري عن الحضور لموعد رحلة الطيران الخاصة من الجزائر إلى السعودية، والتي تم تأمينها بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة.

وأكد مجلس إدارة النادي أنه سيتم تطبيق اللوائح الانضباطية بحق اللاعب وذلك بما يتوافق مع كافة الإجراءات النظامية.

