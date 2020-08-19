شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل أمام ضيفه وادي دجلة بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة 20 للدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد مدبولي للإسماعيلي في الدقيقة 54 ولكن حسام عرفات تعادل لصالح وادي دجلة في الدقيقة 63 من لعبة رائعة بكعب قدمه مستغلا عرضية متقنة.

وخاض الإسماعيلي أول مباراة له بالدوري منذ يوم 9 مارس/آذار الماضي حين تعادل مع الجونة.

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مديره الفني الفرنسي ديديه جوميز إلى 23 نقطة في المركز التاسع وله مباراة مؤجلة ضد المصري البورسعيدي.

وارتفع رصيد وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني بابافاسيلو إلى 19 نقطة في المركز الـ14.

وشهد اللقاء إصابة قوية لمحمد عبدالعاطي لاعب وسط وادي دجلة، كما اشتكى أحمد مدبولي عقب نهاية المباراة من إصابة عضلية.

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