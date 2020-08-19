شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في لقاء أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في لقاء أسوان الأخير في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء.
وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبل أن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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