شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يخوض تدريبات تأهيلية وجلسة في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض جيرالدو دا كوستا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة تدريبات في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى جيرالدو جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، بجانب فقرات أخرى في الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق.

ويؤدي جيرالدو تدريبات تأهيلية واستشفائية ضمن البرنامج الطبي المحدد له، لا سيما أن اللاعب غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.