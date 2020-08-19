شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بمران بدني تحت قيادة بينيكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية وتأهيلية مع بداية المران الجماعي، تحت إشراف توماس بينكيل، مدرب الأحمال.

وحرص بينيكل على قيادة اللاعبين لجانب من تدريبات الجري والتدريبات البدنية بالكرة مع بداية فقرات المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.