الأهلي يفتتح أعمال تطوير أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتتح أعمال تطوير أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها أكاديمية الأهلي لكرة القدم بفرع مدينة نصر.
وتفقد الكابتن الخطيب وأعضاء المجلس ملاعب الأكاديمية بعد أن تم تطويرها وتغيير أرضية الملاعب بأحدث أنواع النجيلة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وكان فرع الأكاديمية بمدينة نصر قد شهد طفرة إنشائية كبيرة، حيث تم تركيب لاند سكيب وتجهيز منطقة لجلوس أولياء الأمور لمتابعة التدريبات بصورة مناسبة.
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