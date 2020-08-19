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الأهلي يفتتح أعمال تطوير أكاديمية الكرة بفرع مدينة نصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها أكاديمية الأهلي لكرة القدم بفرع مدينة نصر.

وتفقد الكابتن الخطيب وأعضاء المجلس ملاعب الأكاديمية بعد أن تم تطويرها وتغيير أرضية الملاعب بأحدث أنواع النجيلة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

وكان فرع الأكاديمية بمدينة نصر قد شهد طفرة إنشائية كبيرة، حيث تم تركيب لاند سكيب وتجهيز منطقة لجلوس أولياء الأمور لمتابعة التدريبات بصورة مناسبة.

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