شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي ووادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي الإسماعيلي ووادي دجلة، والمقامة بين الفريقين في الجولة الـ20 لبطولة الدوري، بالتعادل السلبي.
الإسماعيلي يخوض اللقاء وهو في المركز العاشر بـ22 نقطة، بينما يخوض وادي دجلة المباراة وهو في المركز الـ16 بـ18 نقطة.
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