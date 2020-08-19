شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: بايرن ميونخ 2 - 0 ليون.. نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي فريقا بايرن ميونخ الألماني بنظيره ليون الفرنسي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يخوض بايرن المباراة بتشكيل مكون من: نوير، كيميتش، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، ألكانتارا، جنابري، مولر، بيريسيتش، ليفاندوفسكي.

بينما تضم تشكيلة ليون: أنطوني لوبيس، مارسيلو، جايسون ديناييه، فيرناندو مارسال، ماكسويل كورنيه، برونو جيماريش، ماكسينس كاكيريت، حسام عوار، ليو ديوبوا، ممفيس ديباي توكو إيكامبي.

أبرز تفاصيل اللقاء

بداية المباراة:

ق 4 ممفيس ديباي يهدر فرصة هدف أول لصالح ليون بعد انفراد تام بنوير يسدد خارج المرمى

ق 5 مولر يهدر فرصة هدف اول للبايرن

ق 11 بايرن يهدر فرصة هدف مرة أخرى وحارس ليون يتألق والكرة ركنية يشتتها دفاع ليون

ق 14 خطورة كبيرة من لاعبي ليون امام مرمى البايرن

ق 17 إيكامبي يهدر فرصة هدف محقق لصالح ليون والكرة تصطدم بالقائم الايسر لنوير

ق 18 جووووووووووول هدف اول للبايرن من تسديدة قوية من جنابري

ق 33 جووووووووووووووول جنابري يسجل التاني للبايرن

ق 38 جنابري يهدر فرصة هدف ثالث

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ق 44 سيطرة للفريق البافاري وانتهاء الشوط الأول

الشوط الثاني:

ق 47 ركلة مرمى لصالح بايرن

ق 51 بريسيتش يهدر فرصة هدف ثالث لصالح البايرن

ق 55 ركنية لصالح ليون ورأسية ينقذها نوير

ق 58 نوير ينقذ البارين من هدف محقق من امام ديكمبي مهاجم ليون

ق 65 محاولات من ليون لتقليص النتيجة