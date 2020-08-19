شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: بايرن ميونخ 2 - 0 ليون.. نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يلتقي فريقا بايرن ميونخ الألماني بنظيره ليون الفرنسي، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
يخوض بايرن المباراة بتشكيل مكون من: نوير، كيميتش، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، ألكانتارا، جنابري، مولر، بيريسيتش، ليفاندوفسكي.
بينما تضم تشكيلة ليون: أنطوني لوبيس، مارسيلو، جايسون ديناييه، فيرناندو مارسال، ماكسويل كورنيه، برونو جيماريش، ماكسينس كاكيريت، حسام عوار، ليو ديوبوا، ممفيس ديباي توكو إيكامبي.
أبرز تفاصيل اللقاء
بداية المباراة:
ق 4 ممفيس ديباي يهدر فرصة هدف أول لصالح ليون بعد انفراد تام بنوير يسدد خارج المرمى
ق 5 مولر يهدر فرصة هدف اول للبايرن
ق 11 بايرن يهدر فرصة هدف مرة أخرى وحارس ليون يتألق والكرة ركنية يشتتها دفاع ليون
ق 14 خطورة كبيرة من لاعبي ليون امام مرمى البايرن
ق 17 إيكامبي يهدر فرصة هدف محقق لصالح ليون والكرة تصطدم بالقائم الايسر لنوير
ق 18 جووووووووووول هدف اول للبايرن من تسديدة قوية من جنابري
ق 33 جووووووووووووووول جنابري يسجل التاني للبايرن
ق 38 جنابري يهدر فرصة هدف ثالث
ق 44 سيطرة للفريق البافاري وانتهاء الشوط الأول
الشوط الثاني:
ق 47 ركلة مرمى لصالح بايرن
ق 51 بريسيتش يهدر فرصة هدف ثالث لصالح البايرن
ق 55 ركنية لصالح ليون ورأسية ينقذها نوير
ق 58 نوير ينقذ البارين من هدف محقق من امام ديكمبي مهاجم ليون
ق 65 محاولات من ليون لتقليص النتيجة
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