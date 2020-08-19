شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. بايرن بالقوة الضاربة وديباي يقود هجوم ليون (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، تشكيل فريقه لمواجهة ليون الفرنسي، بعد قليل، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحافظ فليك، على تشكيلته التي فازت على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، حيث يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي هجوم الفريق.

وجاءت تشكيلة بايرن:

نوير، كيميتش، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، ألكانتارا، جنابري، مولر، بيريسيتش، ليفاندوفسكي.

فيما جاءت تشكيلة ليون:

أنطوني لوبيس، مارسيلو، جايسون ديناييه، فيرناندو مارسال، ماكسويل كورنيه، برونو جيماريش، ماكسينس كاكيريت، حسام عوار، ليو ديوبوا، ممفيس ديباي توكو إيكامبي.

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