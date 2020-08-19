شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجري مسحة مباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز والجهاز الفني، مسحتهم الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا، والخاصة بمباراة سموحة في الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي سموحة في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ٢١ من الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يسافر فريق بيراميدز صباح غدًا الخميس إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير ببرج العرب قبل خوض المباراة الهامة مساء الجمعة.
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