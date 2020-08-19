شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النني يحسم مصيره خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل آلان نظمي وكيل الدولي المصري محمد النني إلى العاصمة التركية إسطنبول، من أجل التفاوض مع أندية طرابوزن سبور وجلطة سراي التركي، في الوقت الذي يرغب فيه بيشكتاش في الاحتفاظ بلاعبه المعار من أرسنال لموسم آخر.

وقالت وسائل إعلام تركية أن جلطة سراي دخل في مفاوضات لضم النني، في الوقت الذي يرغب فيه طرابزون سبور وبشكتاش ضمه على سبيل الاعارة الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتفاوض وكيل النني مع الأندية المهتمة بضم النني، ليرى العرض الأفضل للاعب الوسط المصري من أجل رحيله معارا من صفوف الجانرز.