شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات نارية لمجلس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الملفات، على الصعيدين الإداري والرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية:

– دراسة تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي، من خلال إعادة هيكلة ١٦٤٠ موظفًا وعاملًا، فضلًا عن حركة الترقيات التي شملت ١٤٤ موظفًا وعاملًا، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في ١ يوليو ٢٠١٧.

– توفير منافذ لتدريب فرق ألعاب القوى بالنادي بالمركز الأولمبي بالمعادي وملاعب استاد القاهرة.

– اعتماد تجديد التعاقد مع المحترف الأمريكي أليكس يونج لاعب فريق السلة.

– اعتماد تجديد التعاقد مع آية الشامي وفريدة العسقلاني لاعبتي فريق الكرة الطائرة.

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