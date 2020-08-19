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قرارات نارية لمجلس الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الملفات، على الصعيدين الإداري والرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية:

– دراسة تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي، من خلال إعادة هيكلة ١٦٤٠ موظفًا وعاملًا، فضلًا عن حركة الترقيات التي شملت ١٤٤ موظفًا وعاملًا، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في ١ يوليو ٢٠١٧.

– توفير منافذ لتدريب فرق ألعاب القوى بالنادي بالمركز الأولمبي بالمعادي وملاعب استاد القاهرة.

– اعتماد تجديد التعاقد مع المحترف الأمريكي أليكس يونج لاعب فريق السلة.

– اعتماد تجديد التعاقد مع آية الشامي وفريدة العسقلاني لاعبتي فريق الكرة الطائرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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