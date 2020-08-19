شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ١٥ ألف رياضي شاركوا في الاحتفالية الرياضية الأولى بالعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الفعالية الاولي والحدث الرياضي الاًول في العالمين الجديدة تتضمن مسابقات: «الرياضة للجميع«وينفذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، و «سباق ركوب الدراجات»، و«كرة طائرة شاطئية»، و«كرة قدم خماسيشاطئية»، و«كرة السرعة»، و«استريت ورك اوت».

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الجهود والاستعدادات التي قامت بها «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية التي أشرفت على تنفيذ الفعاليةوكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي والذي كان له عظيم الأثر في نقل صورة واقعية عن حجم إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمينالجديدة.

كما شهدت مدينة العلمين الجديدة على هامش الحدث الرياضي انطلاق فعاليات شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من المدينة بمشاركة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عددا من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.