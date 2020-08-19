شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو برئ بحكم الاتحاد الدولي «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على كل الاتهامات الموجهة إلى رئيسه جياني إنفانتينو خلال الفترة الأخيرة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي: بعد ظهور تقارير في العديد من المصادر الإعلامية منذ مايو 2020، بدأ رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات المستقلة فتح تحقيق في بعض الادعاءات المتعلقة بالرئيس جياني إنفانتينو.

وأضاف: كما أنه في 21 يونيو 2020، تم تقديم شكوى ضد رئيس الاتحاد أمام لجنة أخلاقيات الفيفا بخصوص نفس الأمر. وتابع: أشارت هذه المصادر إلى العديد من الانتهاكات المزعومة لقواعد السلوك في الفيفا، بما في ذلك حجز الاتحاد الدولي رحلة خاصة من سورينام إلى جنيف، بالإضافة لوجود اجتماعات بين الرئيس ومايكل لاوبر، المدعي العام السويسري.

وواصل: وفقا للمادة 59 من مدونة أخلاقيات الفيفا، تم فتح تحقيق أولي على أساس الادعاءات الواردة في المصادر المذكورة، نظرا لأن الاجتماعات بين الرئيس والمدعي العام السويسري أصبحت موضوع تحقيق من قبل المدعي الفيدرالي السويسري ستيفان كيلر.