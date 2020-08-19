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غنابري يحقق رقما المانيا مميزا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

حقق المهاجم الالماني سيرجي غنابري رقما مميزا في المواجهة التي تجمع فريقه ​بايرن ميونيخ​ مع نادي ​اولمبيك ليون​ في نصف نهائي دوري الابطال.

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وكان غنابري قد منح فريقه تقدما مريحا خلال شوط المباراة الاول بعد ان سجل ثائية في مرمى الحارس انتوني لوبيز.

 

وبحسب شبكة اوبتا للاحصائيات فقد اصبح سيرجي غناير اللاعب الالماني الثاني الذي يتمكن من تسجيل ثنائي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بعد زميله في الفريق توماس مولر في موسم 2012-2013 امام نادي .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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