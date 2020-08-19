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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غنابري يحقق رقما المانيا مميزا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
حقق المهاجم الالماني سيرجي غنابري رقما مميزا في المواجهة التي تجمع فريقه بايرن ميونيخ مع نادي اولمبيك ليون في نصف نهائي دوري الابطال.
وكان غنابري قد منح فريقه تقدما مريحا خلال شوط المباراة الاول بعد ان سجل ثائية في مرمى الحارس انتوني لوبيز.
وبحسب شبكة اوبتا للاحصائيات فقد اصبح سيرجي غناير اللاعب الالماني الثاني الذي يتمكن من تسجيل ثنائي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بعد زميله في الفريق توماس مولر في موسم 2012-2013 امام نادي برشلونة.
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