ثنائية غنابري تعطي البايرن تقدما مريحا مع نهاية الشوط الاول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

ضمن فعاليات الدور نصف النهائي من منافسات ​دوري ابطال اوروبا​، أنهى نادي ​بايرن ميونيخ​ فعاليات الشوط الاول لصالحه وبواقع 2-0 امام ​اولمبيك ليون​ الفرنسي وبدأ لاعبو ليون بقوة مع بداية الشوط واهدر لاعبوه بعض الفرص الخطرة ولكن سرعان ما استعاد لاعبو البافاري عافيتهم واقتنصوا هدفين من النجم سيرج غنابري.



وبدأ الشوط الاول بطريقة سريعة من قبل لاعبي ليون حيث تحصّل الهولندي ممفيس ديباي على انفرادية خطرة ولكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم بعد هفوة كبيرة من تياغو الكانتارا في التمرير وكاد ان يتسبب بهدف مباغت لصالح الفريق الفرنسي، وحاول لاعبو البافاري الضغط على مرمى الخصم في ظل اعتماد لاعبي ليون على الهجمات المرتدة السريعة وتصدى الحارس انطوني لوبيز لكرة خطيرة من ليون غوريتسكا وتسببت مرتدات لاعبي ليون بخطورة وارباك كبيرين في صفوف دفاع الفريق الالماني ولكن الحظ عاند ابناء المدرب رودي غارسيا في اللمسة الأخيرة، وبعدها حرم القائم مهاجم ليون كارل توكو ايكامبي من هدف التقدم وشهدت الدقيقة 18 هدف رائع من سيرج غنابري بعد مجهود فردي رائع من الدولي الالماني وتسديدة قوية عجز الحارس لوبيز عن التصدي لها، وهذا الهدف اعطى ابناء المدرب هانس ديتر فليك معنويات كبيرة حيث تصدى الحارس لوبيز لمحاولة خطيرة اخرى من غنابري ليحرمه من هدف ثاني وواصل الحارس لوبيز تألقه بتصديه لمحاولة خطيرة من روبرت ليفاندوفسكي وفي الدقيقة 33 تمكن غنابري من خطف هدف ثاني للبايرن بعد متابعة جميلة لتسديدة ليفاندوفسكي وعمل كبير من ايفان بيرسيتش في التمرير وبعدها اهدر ليفاندوفسكي فرصة خطف هدف ثالث بعد عرضية رائعة من غنابري ولم ينجح لاعبو ليون من القيام بأي ردة فعل تذكر لينتهي هذا الشوط بتقدم بايرن ميونيخ وبواقع 2-0