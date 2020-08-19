حلم كومان قد يكون مصحوباً بشيء من الكوابيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

لم يسبق للمدرب الهولندي رونالد كومان إخفاء رغبته في تدريب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم في يوم ما، وقد جاء توليه المهمة في وقت عصيب يمر به الفريق، في ظل حالة عدم الاستقرار المحيطة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكذلك صعوبة تحقيق الوحدة بالفريق والتي تضاهي صعوبة التتويج بالبطولات. وعندما أصدر برشلونة بياناً للإعلان عن إقالة كيكي سيتيين من منصب المدير الفني للفريق أمس الأول الإثنين، أشار النادي إلى أن ها القرار يشكل خطوة أولى على طريق "إعادة هيكلة الفريق الأول". وكانت هذه هي الطريقة التي انتهجها جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، كي يوضح أن أخطاء اللاعبين كانت سبباً في الحالة التي يعيشها الفريق حالياً، وأنه يخطط للاستغناء عن بعض عناصر الفريق. وأكد بارتوميو ذلك خلال مقابلة مع القناة التليفزيونية للنادي أمس الثلاثاء، حيث صرح قائلاً: "الآن حان الوقت لوداع بعض اللاعبين الذين جعلونا أفضل نادي في العالم". وأضاف: "لا أرغب في الحديث عن أحد بشكل سيء، لكن علينا بدء الاستغناء عن بعضهم (أى اللاعبين)". وتتمثل المشكلة بالنسبة لبارتوميو وكذلك لرونالد كومان، الذي جرى الإعلان اليوم الأربعاء، رسمياً عن تعيينه مدرباً لبرشلونة حتى عام 2022، في حقيقة أن الحديث أسهل من الفعل فيما يتعلق بالتغييرات في صفوف اللاعبين. ونظراً لحقيقة عدم ذكر أسمائهم من قبل بارتوميو عندما ذكر أسماء لاعبين لن يكونوا للبيع، يبدو أن لاعبين أمثال سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وأرتورو فيدال ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي، يجرى تشجيعهم على مغادرة الفريق. لكن المهاجم سواريز (33 عاماً) قد أشار إلى أنه يرغب في استكمال العام الأخير المتبقي في عقده. كذلك يبدو فيدال (33 عاماً)، حتى الآن، راغباً في الاستمرار ضمن صفوف برشلونة. ويمكن لكلا اللاعبين الإثنين مغادرة الفريق في صفقة انتقال حر، عند نهاية عقديهما في 2021. أما لاعب خط لوسط بوسكيتس (32 عاماً)، فيستمر عقده حتى عام 2023 بينما يستمر عقد لاعب الظهير الأيسر ألبا (31 عاماً) حتى عام 2024. وسيسفر النجاح المحدود المحتمل في صفقات بيع اللاعبين عن وجود صعوبات في شراء لاعبين جدد. كما أن أي محاولات للاستغناء عن لاعبين مقربين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومنهم سواريز وألبا وفيدال، قد يمثل واحدة من أكبر المشكلات أمام كومان. وكانت صحيفة إسبورتي إنتراتيفو قد ذكرت أمس الأول الإثنين، أن ميسي أبلغ مجلس إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف، ولم يقم النجم الأرجنتيني بنفي ما ذكره التقرير. وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أمس الثلاثاء، أن بارتوميو أبلغ جورجي والد ميسي بأن كومان يرغب في بناء الفريق حول ميسي. لكن جورجي أبلغ بارتوميو بأن عليه التحدث بشكل مباشر مع ميسي نفسه. ويتولى كومان تدريب برشلونة في الوقت الذي يشهد فيه الفريق انقساماً وحالة من الارتباك. وكان بارتوميو قد أشار إلى عدم وجود نية للاستغناء عن فرنكي دي يونغ وكليمون لونغليه ونيلسون سيميدو وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي. كذلك أشار إلى أن النادي لن يبيع أنسو فاتي، رغم تلقي عروض للحصول على خدمات اللاعب. وبالتالي، بات برشلونة يشهد قائمة لللاعبين المستمرين وأخرى للاعبين المرغوب في رحيلهم، وهو وضع لا يمنح ميسي شعوراً بالسعادة، وذلك قبل 3 أسابيع فقط من بداية الموسم الجديد. وكان كومان قد تحدث عن معدل الأعمار الكبير في صفوف برشلونة، في مقابلة لقناة إسبورت 30 الكاتالونية في العام الماضي. وقال كومان حينذاك: "سواريز يتجاوز عمره 30 عاماً وميسي فوق الثلاثين وبيكيه فوق الثلاثين وبوسكيتس فوق الثلاثين.. لا يزال أمامهم مواسم قليلة، لكن ماذا سيحدث بعدها؟". وأضاف: "سيكون لديك حارس مرمى، لكن بدون قلب دفاع وبدون محور وبدون قلب هجوم وبدون ميسي، إذا، حظ سعيداً".

