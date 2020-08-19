هذا ما قاله توخيل بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، أنه لم يتأكد من التأهل لنهائي دوري الأبطال سوى مع صافرة النهاية، رغم الفوز الكبير الذي حققه فريقه على لايبزيغ الألماني 3-0 في نصف النهائي. قال توخيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورت، بعد اللقاء الذي شهده ملعب النور في لشبونة: "أشعر بالراحة، لم أتأكد من تأهلنا للنهائي سوى في الوقت بدل الضائع، التوتر كان كبيراً، ولكنه طبيعي في مباراة بهذا الحجم". وبسؤاله حول هذا الشعور رغم تفوق فريقه الواضح في اللقاء، قال إن حدوث "أمور مجنونة" في كرة القدم وارد. وأوضح: "تتلقى فجأة هدف أو هدفين دون داع، ويتغير حينها مسار المباراة، أحينا تحدث أمور مجنونة، نحن عدنا في مباراة أتالانتا في الوقت الضائع". وأكد المدرب الألماني أن كتيبة اللاعبين متحدة بشكل أكبر خلال هذا الموسم، وأن اللاعبين يقومون بأشياء كثيرة سوياً، وهذا يساعد على تطور مستوى الفريق. وحول إذا ما كان يشعر بالفخر، كونه المدرب الألماني الخامس الذي يصل لنهائي "التشامبيونز ليغ"، أكد أنه سيكون سعيداً حتى لو كان العاشر.
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