شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يقترب من ضم كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 يبدو أن أمر انتقال نجم نادي نابولي، كاليدو كوليبالي، إلى نادي مانشستر سيتي، ما زال ممكناً بالفعل، وذلك وفقاً لما ذكر في بعض التقارير الإعلامية خلال الساعات القليلة الأخيرة. ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية: "إدارة نابولي عرضت على مانشستر سيتي التعاقد مع كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك مقابل 60 مليون جنيه إسترليني. وأضافت: "نابولي يسعى إلى الاستفادة مادياً من عملية بيع كوليبالي هذا الصيف، وذلك من أجل السعي وراء إمكانية ضم غابرييل ماغالهايس".





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