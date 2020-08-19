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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع حاسم في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
ينبغي على رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أن ينظم قريباً اجتماعاً سيكون حاسماً، لمستقبل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. حسب معلومات إذاعة كادينا سير الإسبانية، اتصل رئيس برشلونة بوالد وممثل اللاعب الأرجنتيني، خورخي ميسي، ليشرح له أن رونالد كومان يعتمد على نجله، وأنه يعتبره حجر الأساس في مشروعه الجديد. ومع ذلك، قال والد ليونيل ميسي لبارتوميو أنه ليس الشخص المفترض إقناعه، ولكن لا بد من إقناع نجله، ولذلك أخبره بضرورة أن يكون الحديث مباشرة مع ليو لشرح المشروع الجديد، ويجب أن يكون الحديث وجهاً لوجه. لذلك، فإن رئيس نادي برشلونة، ينوي تحديد موعد لعقد اجتماع حاسم مع ليونيل ميسي ورونالد كومان في وقت قريب، وكما أوضحت وسائل الإعلام الإسبانية، فقد يكون ذلك أمراً حيوياً لإقناع ميسي بالبقاء في برشلونة.
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