رد فعل لاعبي الريال بعد خسارة برشلونة أمام بايرن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

كشف الألماني توني كروس، عن ردة فعل لاعبي ريال مدريد في مجموعة واتس آب، بعد خسارة برشلونة الكارثية 2-8 أمام بايرن ميونيخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. قال كروس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا يمكن أن أشرح كل شيء، ولكن بالتأكيد يمكنك أن تتخيل إنه لم يكن لدينا ألم، بل كان لدينا أحتفال خبيث من نوع آخر". واعترف الألماني كروس بأنه لم يرَ المباراة، وأنه بعد معرفة النتيجة أرسل رسالة لمواطنه جوشوا كيميتش الذي سجل أحد أهداف بايرن ميونيخ الثمانية في شباك برشلونة. ويتذكر كروس كيف كانت تجربة هزيمة برشلونة في روما في عام 2018، وقال: "كان الناس يركضون صعوداً وهبوطاً أمام غرفتي وهم يصرخون. وصرح كروس أن بايرن هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بدوري الأبطال، ويرى الألماني أن الفريق البافاري هو المفضل أيضاً لجماهير ريال مدريد بعد إقصاء برشلونة. واعتبر كروس أنه بعد الفوز بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، كان الموسم جيداً، وأكد أن الهزيمة أمام مانشستر سيتي أصبحت من الماضي الآن.

