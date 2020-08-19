"يويفا" يدرس حضور الجماهير في نهائي كأس السوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

اجتمع مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، مع مندوبي الاتحادات الوطنية المختلفة من الأعضاء من أجل مناقشة وبحث إمكانية "العودة التدريجية المحتملة للجماهير للمباريات" و"اقترح تجربة مباراة كأس السوبر" الأوروبي المزمع إقامتها يوم 24 سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة المجرية بودابست كنقطة "إنطلاق" للسماح "بدخول أعداد محدودة من المتفرجين". كما شدد الاتحاد القاري في بيان رسمي على أن الموعد الأول للنسخة الجارية من بطولة دوري الأمم الأوروبية المقررة "أول سبتمبر (أيلول)" المقبل، سيكون "مبكراً للغاية" على السماح للجماهير بدخول المدرجات، مشيراً إلى "ضرورة وجود مباريات تجريبية لدراسة تأثير دخول الجماهير على البروتوكولات الطبية الحالية بشكل دقيق". وفي هذا الصدد: "اقترح يويفا مباراة كأس السوبر الأوروبي التي ستقام في 24 سبتمبر (أيلول) المقبل في بودابست، لتكون تجربة لدخول أعداد محدودة من الجماهير"، إذ سيتم "تقديم نتائج هذا المقترح إلى اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" خلال الأيام المقبلة لاتخاذ القرارات المناسبة إزاء هذه القضايا". كما تطرق الاجتماع الذي جرى عبر الفيديوكونفرانس إلى "مسألة الحجر الصحي للاعبين" بسبب تفشي الفيروس التاجي، والقيود المفروضة من بعض الدول "وبشكل خاص بالنسبة لمباريات المنتخبات الوطنية التي تضم لاعبين محترفين في الخارج، والذين قد يقعوا تحت مخاطر الخضوع للإجراءات الاحترازية المتشددة لدى العودة للبلد التي يقيمون فيها". وناشد الاتحاد القاري: "الاتحادات الوطنية بضرورة اللجوء لحكوماتها لطلب إعفاءات للاعبين ولأعضاء الفرق"، مشدداً على "ضرورة إقامة المباريات حتى في حالة عدم الحصول على هذه الإعفاءات لبعض اللاعبين".

