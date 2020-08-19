شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة كهربا لمباريات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدد موعد انتهاء عقوبة إيقاف محمود عيد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي على المستوى المحلي بعد تحديد اتحاد الكرة موعد مباريات 3 جولات، وينتهي إيقاف كهربا بنهاية مباراة الأهلي وحرس الحدود المقرر اقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل وهو أخر تاريخ تم تدوين مباريات الدوري فيه بشكل رسمي، فيما يحق لكهربا العودة لحسابات الأهلي بعد ذلك التاريخ.

ويعود كهربا لمباريات الأهلي فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

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وغاب كهربا عن 6 مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى والتعادل مع الإنتاج الحربي والفوز على أسوان بثلاثية.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: ، الزمالك ،الجونة ، المصرى، دجلة وحرس الحدود على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.