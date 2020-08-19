شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. حسام عاشور عميد مباريات القمة في الجيل الحالي للقطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الزمالك ضد الأهلي



يستعد فريقا الأهلى والزمالك للقاء القمة الجديد الذي يجمعهما فى التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والعشرين للدورى، على استاد القاهرة الدولى، فى القمة رقم 120 فى تاريخ مواجهات الفرقن بالدوري العام.





الاهلي والزمالك



يدخل الأهلى المباراة متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة فيما يحتل الزمالك الوصافة فى المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

الزمالك ضد الأهلي



ويمتلك عدد من لاعبين الجيل الحالى ارقام مميزة فى المشاركة فى القمة غير أن حسام عاشور يعتبر عميد مباريات القمة منذ أن صعده الكابتن فتحى مبروك فى نوفمبر 2003 وأشركه لأول مرة أمام المنصورة يوم 27 نوفمبر 2003 ، حيث شارك في أغلب مباريات القمة برصيد 41 مباراة في كل البطولات حتى الآن، حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 5 مباريات فقط.

الزمالك ضد الأهلي



كما أن هناك عدد من اللاعبين شاركوا في مباريات القمة أبرزهم أسامة عرابى من الأهلي وعبد الواحد السيد وهشام يكن من الزمالك.

عبد الواحد السيد حارس الزمالك عبد الواحد السيد هو أكثر لاعب في الزمالك مشاركة بالقمة، حيث خاض 27 مباراة بالقمة أمام الأهلي منذ مشاركته لأول مرة مع أواخر القرن العشرين عام .1999

Advertisements

الاهلي والزمالك



أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لطنطا، ثاني أكثر لاعب في الأهلى مشاركة في لقاءات القمة برصيد 25 مباراة.

هشام يكن مدافع الزمالك الأسبق ثاني أكثر في الزمالك شارك في مباريات أمام الأهلي بعد أن لعب 20 مباراة قمة.

الاهلي والزمالك



وأصبح حسام عاشور أول لاعب في تاريخ الأهلي يشارك فعليا في 500 مباراة رسمية بقميص الفريق فى كل البطولات، عندما شارك أمام حرس الحدود بتاريخ " 8 فبراير 2019" قبل أن يتم استبداله في بداية الشوط الثاني للإصابة، ويصل حتي الأن إلي 511 مباراة ، كما قاد الأهلي في الفوز في 328 مباراة، بينما تعادل في 112، وتلقى الهزيمة في 71 مباراة، وذلك بواقع 291 مباراة في مسابقة الدوري، كثاني أكثر المشاركين خلف هادى خشبة أول لاعب يشارك في 300 مباراة.

جاءت مشاركات عاشور في الدوري عبر 17 بطولة وجاءت تلك المشاركات أمام 36 منافسا مختلفا، وحقق عاشور مع الأهلي الفوز في 211 مباراة وتعادل في 59 مباراة وتلقى الهزيمة في 21 مباراة فقط، كما يعتبر حسام عاشور أكثر لاعبي الأهلي تتويجا بالألقاب حيث فاز مع الاهلي بـ36 بطولة بواقع " 12 دوري ممتاز، 3 كأس مصر، 10 سوبر محلي" ، 11 لقبا أفريقيا".