شكرا لقرائتكم فوز الأهلي والزمالك فى تاسع جولات مرتبط اليد مواليد 2000 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الأربعاء ، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على سبورتنج 37/25 ، والأوليمبى على جزيرة الورد 10/0 لاعتذار جزيرة الورد ، و سموحة على الزهور 31/15 على صعيد المجموعة الأولى.

أما على صعيد المجموعة الثانية ، فاز كلا من ، الزمالك على هليوبوليس 28 /20 والطيران على 6 أكتوبر 28/26 والجزيرة على الفيوم 21/17 والمعادى على حدائق الأهرام 40/ 36 .

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد