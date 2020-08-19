شكرا لقرائتكم جهاز فنى برتغالى يقود النجوم فى دوري القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادى النجوم مع البرتغالى نيلسون سانتوس لقيادة الفريق فنيا خلال مبارياته المقبلة بدورى القسم الثانى على أن يقود الفريق فى الموسم المقبل لتحقيق حلم الصعود للأضواء من جديد بعد تبخر حلم الصعود فى الموسم الحالى .. واصطحب سانتوس معه مدرب عام ومدرب لحراس المرمى على أن يكون شادى الطويلة مشرفا على فريق الكرة بالإضافة لإنضمام مدرب مساعد .

كان مسئولو النجوم أعلنوا فى وقت سابق تعيين أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك كمدير فنى ثم اعتذر عبد الملك عن تولي المسئولية مرجعاً السبب إلى عدم المصداقية في الاتفاق، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : "في جلسة مع رئيس نادي النجوم بحضور عبد السلام نجاح وأحمد عثمان بلية وكيلي تم الاتفاق على تولي الإدارة الفنية للفريق في الـ5 مباريات المتبقية للموسم الجاري، حتى يتم استدعاء مدير فني اجنبي من الموسم الجديد".

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أضاف عيد: ‫فوجئت بأن المدير الفني الأجنبي ممكن يبقي موجود من الموسم الحالي على حد قول رئيس النادي وهو أمر مرفوض بالنسبالي بعد الاتفاق وتغير الكلام وبعد كلام رئيس النادي في الإعلام وعدم المصداقية بخصوص الاتفاق.

‫وواصل: "وفوجئت أيضاً بوجود كابتن محمد صلاح ولن يتم إقالته واشارته انه سيكون موجود في أول تدريب للفريق لإثبات حقه القانوني وده شىء مرفوض بالنسبالي إني أبقى موجود أو أدخل في مهاترات في بداية حياتي التدريبية وخصوصاً مع كابتني الكابتن محمد صلاح.