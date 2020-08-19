شكرا لقرائتكم الرائد يقلب الطاولة على الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الرائد نتائجه الجيدة ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه الشباب، إلى انتصار ثمين ومستحق 2 /- 1 يوم الأربعاء في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الرائد، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 42 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الشباب، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، عند 38 نقطة في المركز السابع.

وبادر الشباب بالتسجيل في الدقيقة 17 عن طريق نجمه السنغالي ماخيتي ديوب، لكن الرائد انتفض في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق المغربي جلال الداودي و(البديل) السوري جهاد الحسين في الدقيقتين 69 و80.