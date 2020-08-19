اعتماد تعاقد «أليكس يونج» .. قرارات مجلس إدارة الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الملفات، على الصعيدين الإداري والرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية:

- دراسة تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي، من خلال إعادة هيكلة ١٦٤٠ موظفًا وعاملًا، فضلًا عن حركة الترقيات التي شملت ١٤٤ موظفًا وعاملًا، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في ١ يوليو ٢٠١٧.

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- توفير منافذ لتدريب فرق ألعاب القوى بالنادي بالمركز الأولمبي بالمعادي وملاعب استاد القاهرة.

- اعتماد تجديد التعاقد مع المحترف الأمريكي أليكس يونج لاعب فريق السلة.

- اعتماد تجديد التعاقد مع آية الشامي وفريدة العسقلاني لاعبتي فريق الكرة الطائرة.