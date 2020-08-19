عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الملفات، على الصعيدين الإداري والرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية:
- دراسة تطوير وزيادة الهيكل المالي لجميع الدرجات الوظيفية في النادي، من خلال إعادة هيكلة ١٦٤٠ موظفًا وعاملًا، فضلًا عن حركة الترقيات التي شملت ١٤٤ موظفًا وعاملًا، مع العلم أن آخر ترقية للعاملين والموظفين تمت في ١ يوليو ٢٠١٧.
- توفير منافذ لتدريب فرق ألعاب القوى بالنادي بالمركز الأولمبي بالمعادي وملاعب استاد القاهرة.
- اعتماد تجديد التعاقد مع المحترف الأمريكي أليكس يونج لاعب فريق السلة.
- اعتماد تجديد التعاقد مع آية الشامي وفريدة العسقلاني لاعبتي فريق الكرة الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد تعاقد «أليكس يونج» .. قرارات مجلس إدارة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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