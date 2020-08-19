الإيطالي أليكس زاناردي يظهر تحسناً سريرياً ملحوظاً

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روما: أفاد أطباء الأربعاء أن هناك تحسنا ملحوظا في الوضع الصحي لسائق الفورمولا واحد سابقا الإيطالي أليكس زاناردي، منذ عودته الى وحدة العناية المركزة في المستشفى على خلفية الحادث الخطير الذي تعرض له في يونيو الماضي.

وقال مستشفى "سان رافاييلي" في ميلانو إن زاناردي (53 عاما) أظهر "تحسنا سريريا كبيرا" منذ إعادة إدخاله الى المستشفى الشهر الماضي، وهو الآن يعالج في العناية شبه المركزة.

وغادر زاناردي أحد مستشفيات سيينا في يوليو من أجل مواصلة عملية التعافي في مركز لإعادة التأهيل بعد خضوعه لثلاث عمليات جراحية، لكن نُقِلَ بعدها بأيام الى وحدة العناية المركزة بسبب "عدم استقرار" وضعه الصحي.

وتعرض الإيطالي لإصابات خطيرة في الرأس عندما فقد السيطرة على دراجته اليدوية خلال سباق على الطريق في توسكانا واصطدم بشاحنة قادمة باتجاهه في 19 يونيو.

ونُقل بطل سلسلة "كارت" السابق الذي بترت ساقاه في حادث سباق سيارات قبل نحو عشرين سنة قبل ان يصبح بطلا بارالمبيا مرموقا، جوا الى مستشفى بالقرب من سيينا حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه ووضع في غيبوبة مصطنعة.

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واحرز زاناردي لقب بطولة "كارت" الاميركية للسيارات قبل ان تبتر ساقاه بسبب تعرضه لحادث على حلبة "لاوزيتسرينغ" في ألمانيا عام 2001.

نال بعدها اربع ذهبيات وفضيتين بارالمبية في لندن 2012 وريو 2016 في فئة الدراجات اليدوية، إلى عشرة ألقاب عالمية.

وشارك زاناردي في الفورمولا واحد مع فرق جوردان، ميناردي ولوتوس مطلع التسعينيات، قبل الانتقال الى بطولة "كارت" في الولايات المتحدة حيث احرز اللقب في 1997 و1998.

عاد للفورمولا واحد عام 1999 مع فريق وليامس، قبل ان يتجه مجددا لسلسلة كارت.

احتفظ بشغفه لسباقات السيارات وأعلن أخيرا انه سيقود سيارة بي أم دبليو معدّلة خصيصا في جولة التحمل الاخيرة من بطولة "جي تي" الايطالية هذه السنة في مونزا في اكتوبر.