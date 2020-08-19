شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. مران قوى للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تقسيمة جماعية في نهاية مران اليوم، على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول، على منح اللاعبين بعض التعليمات خلال التقسيمة، بالإضافة إلى إيقاف المران في أكثر من مناسبة لتصحيح بعض الأمور الفنية.

كما شهدت التقسيمة حماس كبير، حيث تألق العديد من اللاعبين خلال هذه الفقرة الفنية.



اوباما ومحمود علاء في تدريبات الزمالك



تدريب الزمالك



طارق حامد



محمد ابو جبل

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محمد عبد الشافي ومحمد ابو جبل



مصطفي محمد

وسبق الفترة الفنية حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي على مشاركة اللاعبين في تدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.

فيما يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، غدا الخميس قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا الخميس في تمام العاشرة صباحاً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة، عقب الخضوع لمسحة كورونا.

فيما واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية .

كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة سريعة مع أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق على هامش التدريبات الجماعية على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وقام المدير الفني بالحديث مع عبد العزيز عن بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا