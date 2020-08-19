شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الغائبين والعائدين فى صفوف الطلائع أمام طنطا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يغيب أحمد عبد الرحمن زولا لاعب طلائع الجيش عن فريقه فى مواجهة طنطا المقبلة بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة بيراميدز ، فيما يعود محمد ناصف بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز التى تعادل فيها الفريقين 2 / 2 ، و ذلك بسبب الايقاف بعد حصوله على ثلاثة إنذارات ، كما يغيب عن مهند لاشين لاعب الطلائع عن مباراة طنطا بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز ، بينما يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه حسام باولو مهاجم الفريق فى مباراة طنطا المقبلة، المقرر لها السبت المقبل، فى الأسبوع الـ21 بالدورى، بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز بسبب معاناته من كدمة فى الكتف تعرض لها خلال الحادث الذى تعرض له على طريق الاسماعيلية قبل عدة أيام وتسبب فى تهشم سيارته.

ويستعد الطلائع لمواجهة طنطا المقرر لها السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام .

وتعادل فريقا طلائع الجيش وبيراميدز بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الدفاع الجوى في الجولة العشرين للدورى مساء الاحد، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد بيراميدز إلى 36 نقطة في المركز الثالث بجدول الدورى ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر للمسابقة.

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من جانبه أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق نادي طلائع الجيش حزنه لضياع نقطتين من فريقه بعد نجاح بيراميدز في التعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وقال بسيوني، إنه حزين للغاية خاصة وأن فريقه قدم مباراة قوية للغاية وكان يستحق الفوز على بيراميدز، والطرد المبكر فى الشوط الثانى أجبر الفريق على التراجع بشدة للخلف من أجل التأمين الدفاعى وكذلك غير من حساباته فى التغييرات باللجوء للتأمين خوفا من خسارة اللقاء وبسبب الضغط الهجومى القوى من بيراميدز نجح فى تسجيل التعادل فى النهاية.

بسيوني أشار إلى أن حزنه الأكبر من التعادل تتمثل فى أن الهدفين سجلا من كرتين سهلتين ومن أخطاء دفاعية كان يمكن التعامل معهما، مبررا خروج كريم طارق أفضل لاعبيه من أجل الحفاظ على النتيجة فى ظل اللعب بعشرة لاعبين واستنفاذ المجهود البدني للاعبين بصورة كبيرة وكان لابد من إجراء التعديلات فى التشكيل.

المدير الفنى للطلائع أكد أنه خالف التوقعات التي كانت تتحدث عن لعب فريقه على الدفاع والتأمين أمام بيراميدز، وخاض بتشكيل هجومى قوى ساعده على تسجيل هدفين وأضاع فريقه أكثر من هدفين، موجها شكره للحارس محمد بسام بعدما تصدى لركلة جزاء من عبد الله السعيد كانت عاملا مساعدا فى التقدم بالنتيجة.

وشدد المدير الفنى لطلائع الجيش على أن عاصم صلاح لاعب الفريق غاب عن فترة الإعداد بسبب فيروس كورونا وبالتالي أخرجه بعدما بذل مجهودا ضخما، وغاب الظهير الأيسر الثاني محمد ناصف بسبب الإيقاف ووجد مشكلة في التعامل مع هذه الجبهة خلال نهاية الشوط الثاني، كاشفا عن أنه تحدث مع لاعبيه عن أن موقفهم في الدوري لا يليق بهم وبقيمة نادي طلائع الجيش ولابد من العمل على التقدم في جدول الترتيب وحصد المزيد من النقاط، وأنه لم يفكر لحظة في الدفاع ولكن ظروف الطرد والنقص العددي كان السبب الرئيسي في التراجع للخلف والتأمين واختتم بسيونى حديثه بأنه شعر بالرعب بعد تسجيل بيراميدز للهدف الثاني وأنه كان يخشى الخسارة وضياع مجهود لاعبيه الكبير.