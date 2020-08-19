سموحة يخضع لمسحة كورونا استعدادا لبيراميدز

فيما أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز والجهاز الفني، مسحتهم الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والخاصة بمباراة سموحة في الدوري الممتاز، ومن المنتظر أن يسافر فريق بيراميدز صباح غد الخميس إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير ببرج العرب قبل خوض المباراة الهامة مساء الجمعة.

من ناحية أخرى، قال الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، إنه دخل مباراة طلائع الجيش الأخيرة وهو يفتقد عددا كبيرا من اللاعبين أجبره على إجراء تعديلات فى التشكيل، مشددا على أن الهدف المبكر أربك الحسابات والفريق حاول العودة ولكن بسبب خطأ دفاعى استقبل الهدف الثانى، وفى الشوط الثانى نجح فى التعديل بالتغييرات وحقق التعادل.

وأضاف المدير الفنى لبيراميدز فى المؤتمر الصحفى أنه بسبب المعطيات وما حدث فى اللقاء فإنه راض عن نتيجة التعادل، مشيرا إلى أن محمد حمدى غاب عن اللقاء بسبب الإجهاد، وهناك غيابات متمثلة فى عمر جابر ومحمد فاروق وتراورى، كما أن على جبر وأحمد أيمن منصور مهددان بالإيقاف بسبب البطاقات الصفراء وبالتالى دفع بعبد الله بكرى وكانون فى الدفاع، ومع وجود 5 تغييرات ساعد الفريق على العودة.

وشدد تشاتشيتش على أنه من الجيد عودة جون أنطوى للعب بعد غياب لأكثر من شهر بسبب الإصابة، موضحا أن اللقاء بدأ بشكل مختلف تماما، مقرا بوجود أخطاء حدثت فى المباراة سيعمل على علاجها فى التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

المدرب أوضح أن مباراة سموحة المقبلة المقرر لها الجمعة فى الإسكندرية أمامه وقت قبل تحديد التشكيل الذى يخوض اللقاء، وجميع العناصر المسجلة فى القائمة يجب أن تحصل على فرصتها فى المباريات المقبلة، مشددا على إمكانية غياب الثلاثى محمد فاروق وعمر جابر وتراورى عن لقاء سموحة بسبب الإصابة، فيما يعود محمد حمدى بعدما غاب أمام الطلائع.

المدرب قال إن ضياع ركلة الجزاء كانت مؤثرة فى النتيجة وعبد الله السعيد أكثر لاعب فعال فى الدورى المصرى، وضياع ركلة جزاء منه أمر وارد وأى لاعب معرض لذلك وكرة القدم حافلة بمثل هذه الأمور.