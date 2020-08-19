سموحة يخضع لمسحة كورونا استعدادا لبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
خضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة لمسحة طبية اليوم، وفقا للبروتوكول الطبى قبل المباريات باجراء المسحة قبل المباراه بـ 48 ساعة، حيث يلتقى الفريق السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الاسبوع الـ 21 على ملعب استاد الاسكندرية، وأكد الجهاز الفنى لسموحة أن أى لاعب سيتغيب عن المسحة أو فى حالة التأخير سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.
ويعود للتشكيل الأساسى لسموحة أمام بيراميدز، محمد كوفى ومحمد الترهونى بعد انتهاء الايقاف بينما يستمر غياب الهانى سليمان عن الفريق لتنفيذ عقوبة الايقاف لثلاث مباريات.
وشدد حمادة صدقى على أن لقاء بيراميدز من اللقاءات القوية لما يضم من العناصر المميزه لذلك أوصى اللاعبين بالالتزام بجميع التعليمات حتى اخر دقيقه من عمر اللقاء.
فيما أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز والجهاز الفني، مسحتهم الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والخاصة بمباراة سموحة في الدوري الممتاز، ومن المنتظر أن يسافر فريق بيراميدز صباح غد الخميس إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير ببرج العرب قبل خوض المباراة الهامة مساء الجمعة.
من ناحية أخرى، قال الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، إنه دخل مباراة طلائع الجيش الأخيرة وهو يفتقد عددا كبيرا من اللاعبين أجبره على إجراء تعديلات فى التشكيل، مشددا على أن الهدف المبكر أربك الحسابات والفريق حاول العودة ولكن بسبب خطأ دفاعى استقبل الهدف الثانى، وفى الشوط الثانى نجح فى التعديل بالتغييرات وحقق التعادل.
وأضاف المدير الفنى لبيراميدز فى المؤتمر الصحفى أنه بسبب المعطيات وما حدث فى اللقاء فإنه راض عن نتيجة التعادل، مشيرا إلى أن محمد حمدى غاب عن اللقاء بسبب الإجهاد، وهناك غيابات متمثلة فى عمر جابر ومحمد فاروق وتراورى، كما أن على جبر وأحمد أيمن منصور مهددان بالإيقاف بسبب البطاقات الصفراء وبالتالى دفع بعبد الله بكرى وكانون فى الدفاع، ومع وجود 5 تغييرات ساعد الفريق على العودة.
وشدد تشاتشيتش على أنه من الجيد عودة جون أنطوى للعب بعد غياب لأكثر من شهر بسبب الإصابة، موضحا أن اللقاء بدأ بشكل مختلف تماما، مقرا بوجود أخطاء حدثت فى المباراة سيعمل على علاجها فى التدريبات خلال المرحلة المقبلة.
المدرب أوضح أن مباراة سموحة المقبلة المقرر لها الجمعة فى الإسكندرية أمامه وقت قبل تحديد التشكيل الذى يخوض اللقاء، وجميع العناصر المسجلة فى القائمة يجب أن تحصل على فرصتها فى المباريات المقبلة، مشددا على إمكانية غياب الثلاثى محمد فاروق وعمر جابر وتراورى عن لقاء سموحة بسبب الإصابة، فيما يعود محمد حمدى بعدما غاب أمام الطلائع.
المدرب قال إن ضياع ركلة الجزاء كانت مؤثرة فى النتيجة وعبد الله السعيد أكثر لاعب فعال فى الدورى المصرى، وضياع ركلة جزاء منه أمر وارد وأى لاعب معرض لذلك وكرة القدم حافلة بمثل هذه الأمور.
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