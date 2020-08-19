شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات معنوية للاعبي الأهلي قبل القمة ..وكهربا يجمتع مع عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد لاعبو الأهلي جلسات معنوية فيما بينهم على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة والذي يأتي استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز، فيما عقد محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق، جلسة سريعة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق،ويغيب "كهربا" عن لقاء الزمالك بسبب الإيقاف، حيث أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قرارًا بإيقاف اللاعب لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث الشغب بمباراة السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

وقام الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب خط الوسط الهجومي بالأهلي على هامش المران بخوض تدريبات منفردة على أطراف الملعب بالجري حول الملعب بالإضافة إلى قيامه ببعض التدريبات في صالة الجيم من أجل التعافي من إصابته في العضلة الخلفية.

واشتكى جيرالدو من إجهاد في العضلة الخلفية وذلك خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان يوم الإثنين الماضي، ويحاول الجهاز الطبي بالأهلي برئاسة خالد محمود لتجهيز اللاعب، وخصص توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات بدنية قوية في بداية مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالكن وحرص بينكيل على تخصيص برنامج بدني قوي من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك في القمة 120 والمقرر له يوم السبت المقبل.