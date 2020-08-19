شكرا لقرائتكم خبر عن تألق حراس الزمالك في التدريبات قبل قمة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاض رباعي حراسة المرمى في الزمالك ، محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، محمد عواد، ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وبدأ التدريب بفقرة بدنية للرباعي تحت قيادة مدرب الحراس، أعقبتها فقرة فنية آخري شملت بعض التمارين الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والتسديد من مسافات قريبة.

كما شهدت التدريبات تألق كبير لرباعي حراسة المرمى، حيث نالوا جميعاً إشادة خاصة من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة، على هامش المران الجماعي على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي على مشاركة اللاعبين في التدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.

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كما شهدت التدريبات فقرة بدنية آخري تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الاحمال بالفريق، شملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.

واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية .

كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة سريعة مع أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وقام المدير الفني بالحديث مع عبد العزيز عن بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.