شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقود السلة والطائرة ويعيد هيكلة الموظفين فى أهم قرارات اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج مجلس إدارة النادي الأهلي بالعديد من القرارات التي اتخذها في اجتماعه الذي عقد اليوم في فرع النادي الأحمر بمدينة نصر و جاءت على النحو التالي :-

1- الموافقة على الدراسة المقدمة بإعادة الهيكلة الخاصة بالعاملين والموظفين بالنادي الأهلي، وهناك انحياز من مجلس الإدارة برئاسة الخطيب للعاملين والموظفين لأنهم الفئة المنتمية إلى النادي التي ربما تكون مرتباتهم ليست بالشكل الكبير مثل بقاي القطاعات الأخرى، وترقية عدد 144 موظف وهي أكبر حركة ترقيات وعلاوت لم تتم منذ يوليو 2017 رغم الظروف الاقتصادية ورغم توقف النشاط الرياضي إلا أن مجلس الإدارة بيضرب المثل في كيفية الحفاظ على البعد الاجتماعي وتقدير الناس حيث كتب الكابتن محمود الخطيب كلمة للعاملين قال فيها (أنتم جزء هام من نجاح النادي الأهلي ومنطومته ومجلس إدارة النادي الأهلي يتقدم لكم بكل التقدير وهذا جزاء من يعمل دائما بحب وانتماء للنادي الأهلي مع دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق)

2- توفير المركز الرياضي في المعادي واستاد القاهرة من أجل لتدريب فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي لأن الملاعب الخاصة بهم في مدينة نصر تشهد إنشاءات ضخمة.

Advertisements

3- وافق مجلس الإدارة النادي الأهلي على تجديد التعاقد مع المحترف في فريق الكرة بالسلة أليكسندر يونج، كما تم تجيدد التعاقد مع عدد من اللاعبات لفريق السلة الأول وهم دينا عمرو وفريدة وائل ونهى شتا وسلوى هارون وثريا محمد ورنا نبيل.

4- تم تجديد التعاقد للاعبتين من فريق الكرة الطائرة الأول وهما أية الشامي وفريدة عسقلاني.