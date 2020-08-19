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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حسام البدرى يطلب مباراة ودية للمنتخب قبل مواجهتىّ توجو ، والزمالك يحصل على حكم بـ89 ألف دولار حق رعاية عمر جابر من بيراميدز، ووزارة الرياضة تعلن استكمال دورى مراكز الشباب للصم بمطروح وسط إجراءات احترازية، وأزمة للجبلاية والمنتخب بعد إعلان كاف أجندة دولية فى أكتوبر ونوفمبر.
حسام البدرى يطلب مباراة ودية للمنتخب قبل مواجهتىّ توجو
أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة
رئيس الوزراء يشارك الشباب سباق الدراجات بالعلمين الجديدة ويلعب كرة القدم والطائرة
عقب انتهاء اجتماع لجنة إدارة أزمة "كورونا"، أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء القمة أمام النادي الأهلي.
عقد لاعبو الأهلي جلسات معنوية فيما بينهم على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة والذي يأتي استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل
وزارة الرياضة تعلن استكمال دورى مراكز الشباب للصم بمطروح وسط إجراءات احترازية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال منافسات دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20أغسطس الجارى حتى 4سبتمبر المقبل بملعب مركز شباب مطروح، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتى وضعتها الوزارة .
حازم إمام يلحق بالزمالك أمام الأهلى فى قمة السبت
تأكدت إمكانية لحاق حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، بمواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما ابتعد اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية ما أدى إلى تنفيذه برنامجاً تأهيلياً من أجل تجهيزه للقمة.
عامر عامر يعود لاهتمامات الأهلى لتدعيم حراسة المرمى بالموسم المقبل
محمد حسن مهدد باستمرار غيابه عن الزمالك أمام الأهلى
تسود شكوك حول قدرة محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، على إمكانية لحاقه بمباراة فريقه المقبلة أمام الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما ابتعد اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية.
اتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم الحكام الأجنبى لمباراة القمة غدا
تعلن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة غداً ، الخمييس، اسماء وهوية طاقم الحكام الأجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو.
فايلر يدرس إعادة وليد سليمان لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك
يدرس رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الاستعانة بوليد سليمان للمشاركة أساسياً فى مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك سليمان بديلاً فى المباريات الثلاث التى خضاها الأهلى حتى الآن فى بطولة الدورى منذ استئناف المسابقة التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.
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