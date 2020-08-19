حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19/8/2020

عقد لاعبو الأهلي جلسات معنوية فيما بينهم على هامش مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة والذي يأتي استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل

وزارة الرياضة تعلن استكمال دورى مراكز الشباب للصم بمطروح وسط إجراءات احترازية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال منافسات دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20أغسطس الجارى حتى 4سبتمبر المقبل بملعب مركز شباب مطروح، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتى وضعتها الوزارة .

حازم إمام يلحق بالزمالك أمام الأهلى فى قمة السبت

تأكدت إمكانية لحاق حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، بمواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما ابتعد اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية ما أدى إلى تنفيذه برنامجاً تأهيلياً من أجل تجهيزه للقمة.

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عامر عامر يعود لاهتمامات الأهلى لتدعيم حراسة المرمى بالموسم المقبل

عاد عامر عامر، حارس الإنتاج الحربى، للحسابات الفنية فى النادى الأهلى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى، وكان عامر واحدا من أبرز المرشحين للعب للأهلى خلال السنوات الماضية، إلا أن المفاوضات فى كل مرة لم تُكلل بالنجاح، وأوصت لجنة التخطيط بالأهلى بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم المركز بعد رحيل شريف إكرامى رسمياً عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر.