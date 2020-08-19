شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهتم بالنواحى البدنية استعداداً لمواجهة الزمالك وتأهيل جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات بدنية قوية في بداية مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالكن وحرص بينكيل على تخصيص برنامج بدني قوي من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك في القمة 120 والمقرر له يوم السبت المقبل.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك، في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز ، هي المباراة التي يترقبها عشاق الفريق الأحمر للابتعاد أكثر بصدارة الدوري.

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وعلى هامش المران الجماعي، قام الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب خط الوسط الهجومي بالفريق الأحمر، تدريبات منفردة على أطراف الملعب بالجري حول الملعب بالإضافة إلى قيامه ببعض التدريبات في صالة الجيم من أجل التعافي من إصابته في العضلة الخلفية، واشتكى جيرالدو من إجهاد في العضلة الخلفية وذلك خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان يوم الإثنين الماضي، ويحاول الجهاز الطبي بالأهلي برئاسة خالد محمود لتجهيز اللاعب.

ويخضع ثنائى الأهلى أحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو لفحص طبى للتأكد من جاهزيتهما للتدريبات بعد شكوى الثنائى من الإصابة خلال مباراة أسوان التى أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة فى الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، واشتكى الشيخ من إصابة فى كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام فى العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبى يتحدد فرص الثنائى فى المشاركة فى المران.