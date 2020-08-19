شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف الخلطة السحرية لإعادة توهج محمد إبراهيم ونصيحة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة أسباب تألق لاعبه محمد إبراهيم فى صفوف الفريق الفيومى هذا الموسم ، وقال حمد إبراهيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"الجهاز الفنى للمقاصة عقد اجتماعات مكثفة مع محمد ابراهيم لدعمه معنويا لاننا كجهاز نؤمن بقدراته فلقد كان أكتر لاعب يتدرب معنا إبان تولينا مهمة تدريب الزمالك".

وتابع مدرب المقاصة:"إيهاب جلال قال لمحمد إبراهيم مفيش وقت تضيعه تانى فى حياتك ، كفاية كدا ركز معايا وهرجعك المنتخب ، وبالفعل لمسنا جدية من اللاعب فى التدريبات والمباريات وشعر الجميع بالطفرة التى صنعها اللاعب فى نتائج المقاصة".

وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك ، وقاد محمد إبراهيم المقاصة للفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الـ20 من الدور المصري.

وفى وقت سابق ، علق محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة على أنباء اقتراب انتقال إلى الأهلى خلال الفترة القادمة.

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قال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية:" تركيزي فقط حاليا مع مصر المقاصة نريد أن نحصل على مركز متقدم يليق باسم النادي وكل تركيزي منصب حاليا مع المقاصة ولا أفكر في أي شئ آخر وأسعى للانضمام لمنتخب مصر".

أكد إبراهيم أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق كان نقطة فارقة على المستوى النفسي بالنسبة لفريقه الأمر الذي انعكس على المستوى الفني لجميع اللاعبين.

أضاف:"واجهنا سوء حظ غير طبيعي في الدور الأول، وخسرنا نقاط عديدة في مباريات كنا نستحق فيها المكسب، وكابتن إيهاب جلال فرق نفسياً بشكل كبير مع جميع لاعبي الفريق، وأعاد الثقة لأنفسنا".

تابع: "أحاول أن أفيد الفريق وأفكر دائما بشكل كبير أن أستخدم إمكانياتي وأوظفها لخدمة الفريق على المستوى الهجومي وكابتن إيهاب جلال منح لي الحرية كاملة وهذا أعطاني الثقة في الملعب".