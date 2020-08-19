شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع دجلة " سلبيا " فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهى الشوط الأول من لقاء الإسماعيلى ووادى دجلة بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية فى ختام مباريات الجولة العشرين للدورى .. وجاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وظهر فيها رغبة اللاعبين فى إحراز هدف التقدم فى ظل الموقف الصعب للطرفين فى جدول الترتيب حيث يعانى الدراويش من مركزهم فى المسابقة ، بينما يصارع وادى دجلة من أجل البقاء بالدورى .

وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى ..

حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم

خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش

أمامهم .. مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى

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خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمود البدرى – محمد كماتشو – محمد الضرف – محمد مجدى الجمل – محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بيكيتى سيلفا – حازم مرسى.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 4 وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بتحقيق الثلاث نقاط على ملعبهم لبداية خطة تحسين مسار الدراويش في البطولة المحلية ، ويغيب عن الاسماعيلى في مواجهة اليوم محمود عبد العاطى دونجا للإصابة والتونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لعدم عودتهم للقاهرة من بلادهم حتى الان منذ تجميد النشاط الكروى في مارس الماضى.

فيما يسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة لتسجيل انتصاره الثانى على التوالي مع فريقه حيث قاد الفريق الدجلاوى في مباراتين خلفا لمواطنه تاكيس جونياس قبل توقف المسابقة، انتهت الأولى قبل توقف المسابقة بالتعادل السلبى ثم فاز في اللقاء الثانى على حرس الحدود، ويرغب المدرب اليونانى فى إنقاذ فريقه من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة.