شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لباهر المحمدى وهمام طارق قبل مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى باهر المحمدى مدافع الاسماعيلي وهمام طارق لاعب الوسط تدريباتهما المنفردة قبيل انطلاق مباراة الفريق مع وادى دجلة والمقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء اليوم لحساب الجولة العشرين بمسابقة الدورى المحلى. يأتى ذلك ، ضمن البرنامج التدريبى الموضوع من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز من أجل استعادة جاهزيتها بشكل سريع. وعاد المدافع الدولى لتدريبات الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة .. فيما وصل العراقى مؤخرا قادما من الامارات فى أعقاب استئناف النشاط الكروى والذى توقف بسبب فيروس كورونا. ووضع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، برنامجاً تدريبياً للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدورى، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادماً من الإمارات بعد فترة غياب فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق، فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهما حتى الآن.

وأبدى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى سعادته بالعودة مجددا لصفوف الفريق ،وأضاف:”العالم كله عانى ومازال يعانى من هذا الفيروس الذى اتمنى أن ينتهى سريعا وتعود الحياة لطبيعتها من جديد”.

واتبع الدولى العراقى :”اشتاق كثيرا للفريق وزملائى ونتطلع أن نعود فى أفضل صورة ممكنة نسعد بها جماهيرنا الكبيرة التى لاتتوقف عن مساندتنا بشكل كبير واود أن اشكرهم عن ما يكنوه لى من حب”.

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واستكمل حديثه :”كنت اتدرب ضمن صفوف فريقى السابق القوة الجوية من أجل الحفاظ على جاهزيتى بشكل مستمر ،الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى جوميز وضع لى برنامج تدريبى مكثف يتضمن تدريبات على فترتين سعيا للوصول للمستوى البدنى المأمول”.



وأتم حديثه :”أشكر مجلس الادارة واللاعبين وأتمنى لهم التوفيق فى لقاء وادى دجلة الذى سيقوم بنقل الفريق لعدة مراكز متقدمة فى حال حصد الثلاث نقاط”.