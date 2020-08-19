شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك فى مران اليوم استعدادا للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة، على هامش المران الجماعي المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي على مشاركة اللاعبين في التدريبات البدنية، والتي شهدت فقرات لتقوية العضلات ورفع المعدل البدني.

كما شهدت التدريبات فقرة بدنية آخري تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الاحمال بالفريق، شملت تمارين الركض حول الملعب، وبعض التدريبات الإضافية.

واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية .

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كما حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة سريعة مع أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وقام المدير الفني بالحديث مع عبد العزيز عن بعض الأمور الفنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ضمن استعدادات الفريق للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث خاص اللاعبين الذين خاضوا مواجهة أمس بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة، بينما شارك البدلاء والمستبعدين في مجموعة من التدريبات البدنية والفنية القوية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة ٢١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.