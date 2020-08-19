شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد عدم وجود شروط جزائية في عقود لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادي الأهلي أنه لا يوجد أي شروط جزائية في عقد أي لاعب مقيد في قائمة الفريق أو على لائحة المعارين خلال الفترة الحالية، كاشفين أنه لا يحق لأي لاعب فسخ عقده أو الرحيل عن النادي دون موافقة الإدارة والمسئولين الفنيين بالنادي، وأرتبط أسم أكثر من لاعب أساسي بالرحيل عن النادي من خلال وجود ثغرت في عقودهم وعلى رأسهم حمدي فتحي والمالي اليو ديانج ومحمد شريف لصفوف بيراميدز خاصة بعد نجاح الأخير في ضم أكثر من لاعب أهلاوي ومنهم أحمد فتحي وشريف إكرامي بعد انتهاء عقديهما مع الفريق الأحمر ورمضان صبحي بعد انتهاء اعارته من صفوف هيدرسيفيلد ورفض اللاعب الانتقال النهائي للأهلي معلناً رغبته في اللعب لبيراميدز.

في الوقت الذي نفى رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق، ما تردد مؤخراً بشأن دخوله فى مشادة كلامية عنيفة مع بعض مشجعى الأهلى خلال وجوده فى الساحل الشمالى، مؤكداً أن ما تردد فى هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وليس له أساس من الصحة، وأوضح رمضان صبحى أن علاقته قوية بجماهير الأهلى ولم تحدث أى مشاحنات بينه وبينهم مثلما تردد مؤخراً عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت بعض التقارير الإعلامية تناولت أن رمضان صبحى دخل فى مشادة كلامية عنيفة مع بعض الجماهير الأهلاوية بسبب رفض اللاعب البقاء فى الأهلى ورحيله إلى بيراميدز، وهو ما نفاه اللاعب جملة وتفصيلاً فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".