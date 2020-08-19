شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزراء الرياضة و البيئة و الاتصالات يشاركون فى المهرجان الرياضى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في المهرجان الرياضى الأول الذى تنفذه وزارة الرياضة بالعلمين الجديدة ، والذى تضمن سباقات لركوب الدراجات ، و كرة السرعة ،و الطائرة الشاطئية ، بالإضافة إلى كرة القدم الخماسية الشاطئية ، واستريت وورك اوت .، بمشاركة عدد من الوزراء على رأسهم اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و عمرو طلعت وزير الاتصالات .

وجاء تنفيذ المهرجان من جانب وزارة الشباب و الرياضة للتأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الرياضة أسلوب حياة لكل المصريين .

يذكر أن المهرجان يقام على هامشه إنطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من مدينة العلمين، ويشارك في البطولة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عدد من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.

وقال رئيس الوزراء إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهي من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، فضلا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي، كما يسوق للمشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة.

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مصطفى مدبولى ووزير الرياضة



اطلاق المهرجان



المهرجان الرياضى فى العلمين



الوزراء خلال المهرجان



رئيس الوزراء فى المهرجان



صبحى ومصطفى مدبولى



صبحى ومصطفى مدبولى



صبحى ومدبولى