شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يغيب عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في لقاء أسوان الأخير في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتدريبات كرة ترفيهية في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأربعاء، وأدى اللاعبون فقرات المران البدنية قبل أن يستكملوا تدريباتهم بجوانب بدنية واستشفائية، بالإضافة إلى خوض تدريبات كرة طائرة بالقدم.
فيما اكتفي أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، ويخوض الشيخ جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.
وخصص توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات بدنية قوية في بداية مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالكن وحرص بينكيل على تخصيص برنامج بدني قوي من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك في القمة 120 والمقرر له يوم السبت المقبل.
يذكر أن الشيخ غادر مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز للإصابة التي تعرض لها خلال المباراة، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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